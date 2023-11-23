نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مواجهة قوية للاتحاد في دوري روشن وصفقات الزمالك الجديدة وكولر يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 23-11-2023 في السطور التالية:

جاياردو يستهل مشواره مع الاتحاد بمواجهة الاتفاق



يبدأ الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم حقبة جديدة تحت قيادة مدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو حين يحل ضيفًا على الاتفاق غدًا الجمعة.

وأعلن الاتحاد تعاقده مع غاياردو خلفًا لمدربه البرتغالي نونو سانتو بعد انفصالهما لسوء النتائج، بعدما قاد الفريق للفوز بلقبي الدوري والسوبر السعودي الموسم الماضي.

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مهيب عبد الهادي يكشف عن التسعيرة الذي حددها إدارة نادي الزمالك لتجديد عقود اللاعبين

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن التسعيرة الذي حددها إدارة نادي الزمالك لتجديد عقود اللاعبين في الفترة القادمة.

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب" على قناة "أم بي سي مصر":"التسعيرة الذي حددتها إدارة نادي الزمالك لتجديد عقود اللاعبين في الفترة القادمة هي 10 مليون جنيه وهناك أكثر من لاعب ستنتهي عقودهم نهاية الموسم الحالي".

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إبراهيم سعيد: حسين الشحات يقترب من الخروج من قائمة منتخب مصر لهذا السبب

تحدث الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن مصير حسين الشحات لاعب الأهلي ومنتخب مصر، قبل أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2024”.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه 90+ المُذاع عبر قناة النهار: "حسين الشحات هو الأقرب من الخروج من قائمة منتخب مصر بسبب البدائل الموجودة في مركزه".

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كولر يوجه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة للاعبي الأهلي

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى لاعبي الأحمر خلال الفترة الحالية.

وأكد الإعلامي وليد الحديدي، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أظهر (العين الحمراء) للاعبين، مهددًا أي لاعب بالرحيل حال عدم الانضباط خلال المرحلة المقبلة.