أيمن الرمادي يدرس البنك الأهلي بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

يدرس أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا نادي البنك الأهلي بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري نايل.

يأتي ذلك لمعرفة نقاط القوة والضعف لنادي البنك الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في دوري نايل.

يحتل نادي سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر سيراميكا كليوباترا من نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني.

موعد مباراه سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 1 ديسمبر على ستاد بتروسبورت.