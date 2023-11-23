الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة ببراميدز في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل النادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة بيراميدز في دوري نايل.

يسعى ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي تصحيح أخطاء لاعبي الفريق التي ارتكبت في مباراة طلائع الجيش قبل مواجهة ببراميدز.

يحتل النادي الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي من نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الإسماعيلى وبيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة ببراميدز ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 28 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي.