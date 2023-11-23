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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الجناح البرتغالي في صفوف فريق مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، حقيقة العروض التي وصلته من الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. رغم أن سيلفا كان مطلوبًا من الهلال السعودي، إلا أنه قرر البقاء في مانشستر سيتي، حيث يمتد عقده مع النادي حتى يونيو 2026.

برناردو سيلفا يوضح حقيقة انتقاله إلى دوري روشن السعودي

في تصريحات لشبكة "RTP" البرتغالية، أكد سيلفا: "سأكون غير صادق إذا قلت إنني لم أفكر في العروض السعودية". وأشار إلى أنه شعر بالجو الرائع والتنافس الشديد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ما دفعه للبقاء في مانشستر سيتي هذا الموسم.

وأضاف: "كان الملعب مليئًا بالحماس بعد تسجيلنا هدفًا في مرمى ريال مدريد، وعندما فزنا في النهائي على حساب إنتر ميلان". وأكد على عدم رغبته في ترك هذه التجارب والأجواء الرائعة مع مانشستر سيتي، مما جعله يستمر مع الفريق في الموسم الحالي.