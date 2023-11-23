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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير سعودية عن موقف المدافع المصري الدولي، أحمد حجازي، الذي يلعب في صفوف الاتحاد السعودي، من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

قائمة اتحاد جدة الأولية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

غاب حجازي عن تشكيلة الاتحاد منذ نهاية الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ووفقًا لتقرير في جريدة "الشرق الأوسط"، قدمت إدارة نادي الاتحاد الجدة السعودي قائمة الفريق الأولية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تتضمن 35 لاعبًا، على أن يتم تقليصها لاحقًا إلى 23 لاعبًا، وهي القائمة النهائية المسموح بها في البطولة.

تستضيف مدينة جدة السعودية منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 أندية، وهي الاتحاد السعودي، والأهلي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، وليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي.

ويتواجد في القائمة كلًا من:"البرازيلي مارسيلو جروهي، المصري أحمد حجازي، البرازيلي لويس فيليبي، ومواطنه فابينيو، البرتغالي جوتا، الفرنسي نجولو كانتي، البرازيلي رومارينيو، المغربي عبدالرزاق حمدالله، البرازيلي إيغور كورنادو، بالإضافة إلى قائد الفريق النجم الفرنسي كريم بنزيما".