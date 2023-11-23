نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: مان يونايتد​ يواجه خطر شطبه من ​دوري الأبطال.. موندو ديبورتيفو: ثنائي ناري في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 23 -11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

كورييري ديلو سبورت

قبل المواجهة المرتقبة.. اليوفنتوس بدون ضغط

اليجري: البيانكونيري في ارضية الملعب يفكر بالهدف كل دقيقة

ماركا

ديوكوفيتش " الخسارة امام الكاراز حفزتني لباقي الموسم "

اليوم سيتم توزيع جوائز كرة القدم

بيلينجهام وتيرته تصاعدية

موندو ديبورتيفو

الضوء الاخضر ..ال​برشا​ ينوي استقدام فيتور روكس ولو سيلسو

بيلد

خطة الشتاء للبطل

ال​بايرن​ يريد جلب بالينها

ذا صن

​مان يونايتد​ يواجه خطر شطبه من ​دوري الابطال​ في حال حصوله على مركز اقل من المركز الذي سيحصل عليه ​نيس​ والذي يملكه السير جيم راتكليف