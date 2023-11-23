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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: مان يونايتد يواجه خطر شطبه من دوري الأبطال.. موندو ديبورتيفو: ثنائي ناري في برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 23 -11-2023
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:
كورييري ديلو سبورت
قبل المواجهة المرتقبة.. اليوفنتوس بدون ضغط
اليجري: البيانكونيري في ارضية الملعب يفكر بالهدف كل دقيقة
ماركا
ديوكوفيتش " الخسارة امام الكاراز حفزتني لباقي الموسم "
اليوم سيتم توزيع جوائز كرة القدم
بيلينجهام وتيرته تصاعدية
موندو ديبورتيفو
الضوء الاخضر ..البرشا ينوي استقدام فيتور روكس ولو سيلسو
بيلد
خطة الشتاء للبطل
البايرن يريد جلب بالينها
ذا صن
مان يونايتد يواجه خطر شطبه من دوري الابطال في حال حصوله على مركز اقل من المركز الذي سيحصل عليه نيس والذي يملكه السير جيم راتكليف