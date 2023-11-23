الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: مان يونايتد​ يواجه خطر شطبه من ​دوري الأبطال.. موندو ديبورتيفو: ثنائي ناري في برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: مان يونايتد​ يواجه خطر شطبه من ​دوري الأبطال.. موندو ديبورتيفو: ثنائي ناري في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 23 -11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

 كورييري ديلو سبورت

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قبل المواجهة المرتقبة.. اليوفنتوس بدون ضغط
اليجري: البيانكونيري في ارضية الملعب يفكر بالهدف كل دقيقة

 ماركا

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ديوكوفيتش " الخسارة امام الكاراز حفزتني لباقي الموسم "
اليوم سيتم توزيع جوائز كرة القدم
بيلينجهام وتيرته تصاعدية

 موندو ديبورتيفو

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الضوء الاخضر ..ال​برشا​ ينوي استقدام فيتور روكس ولو سيلسو

 بيلد

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خطة الشتاء للبطل
ال​بايرن​ يريد جلب بالينها

 ذا صن

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​مان يونايتد​ يواجه خطر شطبه من ​دوري الابطال​ في حال حصوله على مركز اقل من المركز الذي سيحصل عليه ​نيس​ والذي يملكه السير جيم راتكليف

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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