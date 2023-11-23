نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات نارية.. نتائج قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت اليوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجارى قرعة ملحص تصفيات يورو 2024 البطولة التي ستقام في دولة ألمانيا في صيف العام القادم.

ومن المُنتظر أن تبدأ بطولة يورو 2024 في يوم 14 يونيو حتى 14 يوليو على أن تقام في 10 ملاعب بمشاركة 24 منتخب وتأهل حتى الآن 21 منتخب.

نتائج قرعة ملحق تصفيات يورو 2024

وأسفرت قرعة ملحق يورو 2024 على نتائج قوية وجاءت على النحو التالى:

المسار الأول

نصف النهائي

ويلز ضد فنلندا – يوم 21 مارس 2024

بولندا ضد إستونيا – يوم 21 مارس 2024

النهائي

الفائز من المباراة الأولى ضد الفائز من المباراة الثانية – يوم 26 مارس 2024

ومن يفوز يتأهل مباشرة إلى يورو 2024 في ألمانيا.

المسار الثاني

نصف النهائي

البوسنة والهرسك ضد أوكرانيا – يوم 21 مارس 2024.

إسرائيل ضد إيسلندا – يوم 21 مارس 2024.

النهائي

الفائز من المباراة الأولى ضد الفائز من المباراة الثانية – يوم 26 مارس 2024

ومن يفوز يتأهل مباشرة إلى يورو 2024 في ألمانيا.

المسار الثالث

نصف النهائي

جورجيا ضد لوكسمبورج – يوم 21 مارس 2024.

اليونان ضد كازاخستان – يوم 21 مارس 2024.

النهائي

الفائز من المباراة الأولى ضد الفائز من المباراة الثانية – يوم 26 مارس 2024