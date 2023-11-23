باريس يفعل بند شراء عقد راموس
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن تفعيل بند شراء مهاجمه البرتغالي الدولي جونشالو راموس من بنفيكا البرتغالي، بشكل دائم.
وأفادت تقارير إعلامية محلية، الليلة الماضية، بأن باريس كان قد تعاقد مع راموس البالغ من العمر 22 عاما بداية الموسم الجاري، وذلك على سبيل الإعارة من بنفيكا، قبل أن يعلن أمس التعاقد مع اللاعب بشكل دائم.
وقال النادي الفرنسي في بيان له عبر موقعه الرسمي: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تفعيل بند شراء المهاجم جونشالو راموس بعقد يمتد حتى عام 2028".
ويتصدّر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقه نيس، بعد مرور 12 جولة من الموسم الحالي للمسابقة.
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