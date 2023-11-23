نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات قوية لـ محمد عواد في مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات قوية لـ محمد عواد في مران الزمالك

وركز محمد عبد المنصف مع الثلاثي على تدريبات سرعة رد الفعل بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الكرات العرضية، والتصدي للتسديدات من مسافات قريبة للمرمى.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

