نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصب جديد لنجم المغرب مع فريق مارسيليا الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل اللاعب المغربي مهدي بن عطية إلى مدينة مارسيليا الفرنسية لاستلام منصبه الجديد بعد الاعتزال، وتم تعيينه مديرًا رياضيًا لنادي أولمبيك مارسيليا، وسيتم الإعلان رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة.

مهدي بن عطية مرشح لمنصب جديد

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعب المغربي السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي، والمنتخب المغربي، وقع على عقد منصبه الجديد مع الفريق الفرنسي.

وجاء هذا القرار من مسئولي فريق مارسيليا الفرنسي، وذلك بعد رحيل الإسباني خافيير ريبالتا، في شهر أكتوبر الماضي.

ويستعد فريق أولمبيك مرسيليا لمواجهة ستراسبورغ في الجولة القادمة من الدوري الفرنسي، يوم السبت القادم الموافق 25/11، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقع فريق أولمبيك مرسيليا في المرتبة العاشرة من الدوري الفرنسي ليج 1، وذلك برصيد 13 نقطة.