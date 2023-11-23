نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات عربية مرتقبة.. تعرف على قرعة كأس آسيا تحت 23 عاما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت صباح اليوم مراسم قرعة كأس آسيا تحت 23 عاما، والتي ستنطلق في خلال الفترة من 15 أبريل وتستمر حتى 3 مايو 2024 في قطر.

قرعة كأس آسيا تحت 23 عاما

وتضم بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، 16 منتخبا من القارة الصفراء، وجاءت ترتيب المجموعات لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر، أستراليا، الأردن، إندونيسيا.

المجموعة الثانية: اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات، الصين.

المجموعة الثالثة: السعودية، العراق، تايلاند، طاجيكستان.

المجموعة الرابعة: أوزبكستان، فيتنام، الكويت، ماليزيا.

ويترقب جماهير الكرة العربية في القارة الصفراء، مواجهات عربية خالصة، حيث يلعب المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي، وكذلك يواجه منتخب قطر نظيره الأردني.

ويذكر أن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، يصعدون بصورة مباشرة إلى أولمبياد باريس، فيما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة فاصلة مع منتخب من القارة الأفريقية، وذلك من أجل الصعود لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.