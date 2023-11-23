انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الهلال القادمة .. لن تتخيل من هو منافس العميد الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد الدوريات العالمية والعربية إلي العودة مرة أخري إلي المنافسات المحلية وذلك بعد انتهاء فترة التوقف التي أقيمت في الشهر الحالي والتي خاض فهيا منتخب الأخضر عدد من المباريات في تصفيات كأس العالم 2026 ، لذا سعي عشاق العميد السعودي خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 والموافق 9 جمادي الأول 1445 هجرياً من معرفة موعد مباراة الهلال القادمة،

موعد مباراة الهلال القادمة

ويواصل العميد السعودي تدريباته اليوم الخميس استعداداً لخوض مباراة الهلال القادمة ضد الحزم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي في نسخته الحالية 2023-2024، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري.

والحزم في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال القادمة

تقام مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي ، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة و السادسة مساءً المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم دوري روشن السعودي:

تقوم مجموعة قنوات SSC السعودية بنقل أحداث مباراة الهلال والحزم وبالتحديد قناة SSC1، بتعليق الثنائي علي الكعبي وخالد المديفر