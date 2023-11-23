مدرب الزمالك الجديد .. النادي يستقر على هذا الداهية

انت الأن تتابع خبر مدرب الزمالك الجديد .. النادي يستقر على هذا الداهيةوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت المعلومات القادمة من داخل القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري عن مدرب الزمالك الجديد، والذي سوف يحل خلفاً للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي تم إقالته خلال الفترة الماضية.

وأشارت المعلومات التي نقلت على لسان مصدر مسئول في داخل النادي إلي أن هناك العديد من الترشيحات المعروضة أمام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، والخاصة بالمدرب الجديد للفريق الذي يقوده في الفترة الحالية معتمد جمال بشكل مؤقت.

مدرب الزمالك الجديد

وأوضحت المعلومات أن المدرب التونسي راضي الجعايدي المدير الفني لنادى سيركل بروج البلجيكي يقترب بشدة من تولي القيادة الفنية في نادي الزمالك الفترة القادمة، مشيراً إلي أنه رفض العديد من العروض التدريبية خلال الفترة الماضية.

وأضافت المعلومات إلي أن الجعايدي يعتبر المدرب الذي يبحث عنه المجلس الجديد، حيث أنه راتبه لن يكون مرتفع ويمتلك خبرة أفريفية كبيره لاسيما وأنه تولي تدريب سيمبا التنزاني في الفترة الماضية قبل أن ينتقل سيركل بروج البلجيكي.