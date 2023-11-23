انت الأن تتابع خبر موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا .. مواجهة نارية للسماوي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتضن ستاد الدفاع الجوي، مباراة بيراميدز ومازيمبي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023/2024.

نادي بيراميدز يشارك في بطولة أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد أن احتل الفريق وصافة النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستطاع الفريق السماوي المرور من فريق الجيش الراوندي في دور الـ32 من البطولة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تم عقد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدو ومازيمبي في أحد فنادق القاهرة الجديدة، وتقرر أن يرتدي فريق بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارسه اللون الأصفر الكامل.

بينما الفريق الكونغولي سيرتدي القميص الأبيض في الأسود، كما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

المواجهة المرتقبة بين الفريق السماوي والفريق الكونغولي، ستقام يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

غيابات بيراميدز أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

فريق بيراميدز سيفتقد لجهود لاعبه الدولي مصطفى فتحي أمام مازيمبي، بعد إصابته بمزق في العضلة الأمامية، خلال تواجده في المعسكر الأخير لمنتخب مصر.

كما تأكد غياب لاعب الوسط المغربي، وليد الكرتي ، والذي يُعاني من مزق في السمانة منذ أيام، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مُكثف، بهدف تجهيزه للمشاركة في الأيام المُقبلة في ظل ضغط وتوالي المشاركات على المستوى المحلي والقاري.

قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد حمدي – محمد الشيبي – كريم حافظ – أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه – أحمد توفيق – رمضان صبحي – مهند لاشين – محمد رضا بوبو – عبد الله السعيد – سيف جعفر – يوسف أسامة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي – دودو الجباس – فخري لاكاي.