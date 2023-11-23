نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فيوتشر ضد بيراميدز في بطولة كأس سوبر الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام مجلس أبو ظبي الرياضي الإماراتي، بالإعلان عن مواعيد وتوقيتات جميع مباريات بطولة كأس سوبر الأبطال المصري، التي ستُقام في مدينة أبو ظبي، خلال شهر ديسمبر القادم.



وقد اتفق من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، مع مجلس أبو ظبي الرياضي على إقامة نسخة جديدة من بطولة كأس السوبر، وأطلق عليها بطولة كأس سوبر الأبطال، وهي التي تضم 4 فرق بدلًا من 2، وتُقام بنظام خروج المغلوب.



وستجمع المباراة الأفتتاحية في بطولة كأس سوبر الأبطال بين بيراميدز ضد نظيره مودرن فيوتشر، في تمام الساعة الثالثة عصر يوم 25 ديسمبر القادم -بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة الثانية بين الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة مساء في ذات اليوم.



وصرح مجلس أبو ظبي، أن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس سوبر الأبطال ستُقام يوم 28 ديسمبر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، فيما تُقام المباراة النهائية بين الفائزين من الدور نصف النهائي في تمام الساعة التاسعة من مساء من ذات اليوم.