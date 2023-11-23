نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديروط يعبر حصون الاسمنت بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الكروى الأول بنادى ديروط فى التأهل للدور الأول لبطولة كأس مصر بعد نجاحه فى تحقيق الفوز على شقيقه اسمنت اسيوط بنتيجة 1/3 بركلات الترجيح بعد تعادلهم سلبيا بالمباراة التى جمعت بينهما بملعب استاد بنى سويف الرياضى.



وسيطر ديروط على مجريات المباراة منذ البداية حتى نهايتها فيما اعتمد الاسمنت على الاستحواذ على الكرة والمرتدات، وتبارى لاعبي ديروط فى إهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى الاسمنت لتنتهى المباراة بالتعادل السلبي واحتكم الفريقان لركلات الترجيح والتى إجاد بها وظهر بمستوى مميز من خلالها حسام عبد الخالق حارس مرمى ديروط ويحقق ديروط فوزا بنتيجة 3/1.

ديروط بقيادة مديره الفنى علاء ابراهيم بدء المباراة بتشكيل مكون من حسام عبد الخالق وعلى محمد ومحمد سامى وفتحى فرج ويوسف احمد وعمر مجدى وحسام فتوح وأحمد سليم وماجد اشرف ومحمد عصام وجيمس شيجوكى.

فيما بدء اسمنت اسيوط بقيادة مديره الفنى يوسو جونزاليس المباراة بتشكيل مكون من هيثم نادى ومحمد هشام ومحمد ماهر وعلى محمد ومحمد صفوت وعبد الرحمن اليد وإبراهيم عباس وعلى خالد وأحمد كامل وعبد الرحمن احمد ومحمد كيتو.

وخلال المباراة أجرى ديروط تغييرات بنزول كلا من احمد فاروق وكريم عصام واحمد سعيد واسلام مسعود ومخلص محمد بدلا من جيمس شيجوكى وحسام فتوح وماجد اشرف وحوامدية ومحمد عصام.

فيما أجرى الأسمنت تغييرات بنزول كلا من حسام حسن ومحمد توفيق وفرانسيس ومحمد عبد الفتاح وأحمد حسين بدلا من محمد حسام وعبد الرحمن مانو وعبد الرحمن السيد وعلى خالد وإبراهيم عباس.



وحصل كلا من ابراهيم عباس لاعب الاسمنت وعمر مجدى وكريم عصام لاعبي ديروط على الكارت الاصفر.

وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من احمد جمال شاهين وعاونه وليد حميد ومنصور حسن ومحدش عويس مراقب مسابقات ومحمد سعد مراقب حكام.