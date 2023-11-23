انت الأن تتابع خبر قائمة منتخب مصر الأولية في كأس الأمم الأفريقية تضم 55 لاعب.. وموعد إرسالها للكاف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يوم 14 ديسمبر المقبل موعداً لإرسال قائمة منتخب مصر الأول والتي تضم 55 لاعباً المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان قد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 13 يناير 2024 المقبل ونشر مواعيد البطولة التى تستضيفها كوت ديفوار.

موعد إرسال قائمة منتخب مصر

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه يوم 3 يناير 2024 المقبل هو الموعد النهائي لإرسال قائمة منتخب مصر النهائية والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وقال الاتحاد الأفريقي أنه سيتم خوض بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024 في النسخة رقم 34 المقامة في دولة كوت ديفوار.

[قائمة منتخب مصر]

قائمة منتخب مصر

قرعة مجموعات كأس الأمم الأفريقية

وأجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 وأسفرت عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى : كوت ديفوار – نيجيريا – غينيا الاستوائية – غينيا بيساو

المجموعة الثانية : مصر – غانا – كاب فيردي – موزمبيق

المجموعة الثالثة : السنغال – الكاميرون – غينيا – غامبيا

المجموعة الرابعة : الجزائر – بوركينا فاسو – موريتانيا – أنغولا

المجموعة الخامسة : تونس – مالي – جنوب إفريقيا – ناميبيا

المجموعة السادسة : المغرب – كونغو الديمقراطية – زامبيا – تنزانيا

[محمد صلاح مع منتخب مصر]

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا

يواجه منتخب مصر في الجولة الأولى منتخب موزمبيق يوم الأحد 14 يناير 2024.

يواجه منتخب مصر في الجولة الثانية منتخب غانا يوم الثلاثاء 18 يناير 2024.

يواجه منتخب مصر في الجولة الثالثة منتخب الرأس الأخضر يوم الإثنين 22 ينايرفي نهاية هذا التقرير الصحفي، يبرز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أهمية الاستعدادات الجادة والمكثفة التي يقوم بها منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار، وفي ظل المجموعة الصعبة التي وقع فيها منتخب مصر، يتعين على الفريق الوطني أن يظهر أداءً متميزًا لتحقيق النجاح في هذه البطولة القارية الرائعة.2024