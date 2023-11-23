الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل بداية مشواره في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على متابعة مران الفريق الأول لكرة القدم والذي أقيم مساء اليوم الخميس على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتابع الخطيب مران الأهلي، للشد من أزر الفريق الأحمر قبل بداية مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما، التي تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في مران اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس، واستأنف الفريق مرانه اليوم، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.