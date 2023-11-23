نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقرر صرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين قبل مواجهة أبو سليم الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب صرف جزء من مستحقات مالية للاعبين المتأخرة قبل مواجهة أبو سليم الليبي.

ويأتي ذلك كنوع من تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على أبو سليم الليبي وحصد الثلاث نقاط لتصدر المجموعة مبكرًا في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد برج العرب.