نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رجل النهائيات" أنخيل دي ماريا يعلن الاعتزال دوليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أنخيل دي ماريا، لاعب المنتخب الارجنتيني، اعتزاله اللعب الدولي، بعد مسيرة كبيرة مع راقصي التانجو.

وحدد اللاعب موعد اعتزاله، عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا القادمة.

دي ماريا رجل النهائيات

مشاركة اللاعب الأولى، كانت في شهر سبتمر عام 2008، بقيادة ألفيو باسيل، ليسجل أولى المشاركات بعمر 20 عاما و6 أشهر و23 يوما.

واكتسب دي ماريا، لقب رجل النهائيات، كونه أحد الأضلاع الحاسمة في تتويج الأرجنتين، بلقب كوبا أمريكا عام 2021،ليسجل واحد من الأهداف الغالية على ملعب ماراكانا.

وشارك أيضا في نهائي المونديال أمام فرنسا عام 2022، ليساهم في تتويج مختلف بلاده.