نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موقعة ميدياما.. تاريخ مواجهات شرس بين الأهلي وأندية غانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مواجهة مرتقبة بين الأهلي أمام ميدياما الغاني، والتي ستنطلق ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة منذ ثلاث مواسم، يبتعد الأهلي عن مواجهة صن داونر الجنوب إفريقي في دور المجموعات، إضافة للابتعاد عن مواجهة الاندية السودانية.

لكن للمارد الأحمر تاريخ حافل أمام الأندية الغانية، أبرزه تحقيق أولى الأفريقية على حساب اشانتي كوتكو، والذي رفع فيه رئيس النادي الأهلي الحالي، أولى الكوؤس على حسابه.

أرقام إيجابية للأهلي أمام أندية غانا

لقاءات الأهلى جاءت مع أندية غانا فى 16 مناسبة من قبل، ونجح في التفوق خلال 6 مباريات، بينما هزم في 5 مباريات وتعادل مثلها.

وكان أبرز منافسي العملاق القاري هم أشانتى كوتوكو وهارس اوف كوك وتشيلسى الغانى.

وتبحث القلعة الحمراء عن تحقيق الفوز في أول المباريات ليواصل حملة الدفاع عن لقبه.

من هو منافس الأهلي ؟

ميدياما الغاني هو صاحب المركز السابع، برصيد16 نقطة في الدوري المحلي، خاض 11 مباراة، فاز فى 5 لقاءات وتعادل في لقاء واحد، وخسر 5 مواجهات أخرى.

سجل 11 هدف وتلقى 12 هدفا ليدخل المباراة بأرقام متراجعة.

اخر مبارياته تلقى فيها الهزيمة في الدوري الغاني بهدف نظيف أمام أشانتي كوتوكو.