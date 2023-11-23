انت الان تتابع خبر اشتباكات دموية بين الجماهير والشرطة في مباراة البرازيل والأرجنتين بتصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوع اشتباكات عنيفة بين الجماهير والشرطة خلال مباراة البرازيل والأرجنتين. أظهر الفيديو وقوع اشتباكات بين الجماهير البرازيلية والأرجنتينية، ثم تدخلت الشرطة للتفرقة، ولكنها فشلت في ذلك. استخدمت الشرطة القوة ضد الجماهير وقامت بضربهم بعصي غليظة في أماكن متفرقة لإبعاد المشجعين عن بعضهم البعض، حسبما أظهر مقطع الفيديو. تسببت الاشتباكات في إصابة الجماهير بجروح في الوجه والأيدي والظهر، بينما دخل آخرون من مشجعي الأرجنتين في نوبة بكاء بسبب ما حدث بالملعب. الجدير بالذكر أن منتخب البرازيل خسر أمام الأرجنتين 1-0، وهي الخسارة الأولى في تاريخه على أرضه ووسط جماهيره خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.