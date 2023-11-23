نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفاندوفسكي يفاجئ نجم ريال مدريد بتصريحات مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أثار النجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني؛ الجدل حول رأيه في نجم فريق ريال مدريد، الذي تألق بشكل كبير طوال الفترة الماضية.

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة البيتشيشي



وتمكن المهاجم الدولي روبرت ليفاندوفسكي في الحصول على جائزة “البيتشيشي” باعتباره هداف الموسم الماضي والمقدمة من صحيفة “ماركا“ الإسبانية.

حيث سجل روبرت ليفاندوفسكي مع فريقه برشلونة، في الموسم الماضي، برصيد 23 هدف، ليتوج بلقب هداف بطولة الدوري الإسباني.

تصريحات ليفاندوفسكي عن بيلينجهام

وأكد ليفاندوفسكي في تصريحات له نشرتها صحيفة " ماركا": "أشكر الجميع على الدعم الذي تلقيته، عائلتي وزملائي، كنت أعلم أنه منالمهم جدًا التأقلم بسرعة مع الفريق".

وتابع: لقد تمكنا من الفوز ببطولة الدوري الإسباني، كأس السوبر وحصلت على الهداف، لذلك فأنا سعيد جدًا بهذه الإنجازات.

وعن تألق بيلينجهام في الفترة الأخيرة؛ ومنافسته معه على لقب هداف الدوري الإسباني: لازال الموسم جديد، لكن الأمر صعب أن يتم التسجيل في الدوري الإسباني،بيلينجهام لاعب رائع للغاية".

ثم اختتم: يوجد عدد كبير من الفرق القوية، ولكننا برشلونة وعلينا المنافسة لتحقيق جميع البطولات والألقاب".