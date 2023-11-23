محمد صلاح على أعتاب الدخول للتاريخ مع ليفربول.. رقم قياسي جديد ينتظر الفرعون

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق مانشستر سيتي، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ليفربول، مع نظيره فريق مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد معقل النادي السماوي.

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح

حيث من المنتظر أن يدخل الفرعون المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، التاريخ من أوسع أبوابه، في حال تسجيله هدف واحد فقط أمام مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يدخل صلاح، ضمن قائمة اللاعبين الذين سجلوا 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك فإن النجم المصري محمد صلاح سيكون خامس أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل 150 هدفًا مع ليفربول، متخطيا أندرو كول ومايكل أوين مهاجمي الريدز السابق.

جدول ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي

1- آلان شيرر - 212 مباراة

2- سيرجيو أجويرو - 217 مباراة

3- هاري كين - 218 مباراة

4- تييري هنري - 220 مباراة

5-محمد صلاح - 243 مباراة

6- أندرو كول - 286 مباراة

7- مايكل أوين - 323 مباراة

8- واين روني - 330 مباراة

9- روبي فاولر - 333 مباراة

10- جيرمين ديفو - 443 مباراة.

