نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات ليفربول ضد مانشستر سيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي.. تفوق الريدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ينتظر محبي وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة المرتقبة والقوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مع نظيره فريق مانشستر سيتي وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المنتظر أن يواجه فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الاتحاد.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد مانشستر سيتي

حيث يتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على نظيره مانشستر سيتي، في تاريخ المواجهات بينهما؛ فقد فاز الريدز على السيتي في 91 مباراة بينما حقق الفريق السماوي الفوز في 50 من 192 مباراة حتى الآن.

وتفوق كذلك فريق ليفربول على مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق الفوز على السيتينز في 21 مباراة بينما تلقى الهزيمة في 12 لقاء، وتعادل كلا منهما في 19 مباراة.