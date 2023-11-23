نجم بايرن ميونخ يحسم موقفه من الرحيل.. صدمة كبرى لعشاق البافاري

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أحمد جودة - القاهرة - حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف البافاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة هذا الموسم، مثلما ذكرت بعض التقارير الصحفية.

جوريتسكا يحسم موقفه من الرحيل عن بايرن ميونخ

وحسم النجم الألماني ليون جوريتسكا، لاعب خط وسط فريق بايرن ميونخ الألماني، موقفه من الرحيل عن النادي البافاري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الألماني ليون جوريتسكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، مع النادي في يونيو من عام 2026.

تصريحات نارية من جوريتسكا

وأكد جوريتسكا لشبكة Abendzeitung الألمانية” المدرب لديه الحق في مدح أو انتقاد اللاعبين، بالنسبة لي لا مشكلة في الأمر، سواء كنت ممن يتلقون الثناء أو الانتقاد، وقلت دومًا أني أشعر بالراحة في البايرن”.

وتابع: ” أردت دومًا أن أقوم بواجبي وأن يكون عملي على أكمل وجه بما يضمن لفريقي اللعب بالشكل المطلوب وتحقيق النجاح لأقصى درجة ممكنة”.

وعن رغبته في الاعتزال داخل صفوف فريق بايرن ميونخ أو الانتقال إلى نادي آخر أشار جوريتسكا: ” كلا الخيارين ممكنين، بما في ذلك إنهاء مسيرتي في منطقة الرور، ولكن من المبكر الإجابة على هذا السؤال، تركيزي بالكامل منصب على الأشهر القادمة مع البايرن وعلى بطولة الأمم مع ألمانيا”.

