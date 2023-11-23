برشلونة على أعتاب حسم صفقة بديل جافي.. مفاجأة كبرى

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة كبرى بشأن اقتراب إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، من حسم التعاقد مع بديل نجم الفريق الكتالوني جافي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حيث تعرض النجم الشاب جافي لاعب خط وسط فريق برشلونة، لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

برشلونة على أعتاب حسم صفقة بديل جافي

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، بات قريبا من حسم التعاقد مع المهاجم البرازيلي، ولاعب فريق أتليتكو باراناينسي فيتور روكي.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن نادي برشلونة قد أبدى موافقته على تسجيل فيتور روكي مع الفريق الكتالوني بدلا من جافي، خلال شهر يناير المقبل.

واكملت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة، تلقى موافقة من الليجا الإسبانية، بتسجيل المهاجم البرازيلي فيتور روكي مع الفريق الكتالوني.

