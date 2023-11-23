نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبرعًا لأهالي غزة.. بيع قميص "القاضية ممكن" في مزاد علني بسعر 560 ألف جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت هبة راشد، مدير مؤسسة مرسال الخيرية، بالإعلان عن الانتهاء من بيع قميص لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" في مباراة "القاضية" لصالح شعب غزة، من المزاد الذي تم الإعلان عنه مسبقًا.

بيع قميص "القاضية ممكن" في مزاد علني بسعر 560 ألف جنيه

وأعلنت مدير مؤسسة مرسال الخيرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، إنه تم بيع قميص "القاضية ممكن" بعد أن وصل سعره لـ 560 ألف جنيه في المزاد.

وسيتم نقل المبلغ كامل لصالح أهالي غزة وتوفير المستلزمات الطبية لهم، للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وقد عرض محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قميصه الخاص بمباراة نهائي القرن "القاضية ممكن"، للبيع في المزاد، والتي كانت تجمع بين الأهلي ونظيره الزمالك، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقامت هبة راشد بنشر بعض كلمات الشكر للاعب الأهلي عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "القاضية ممكن لصالح أهلنا في غزة، شكرا لمحمد مجدي أفشة لتبرعه بقميص مباراة نهائي أبطال إفريقيا، الذي فاز به النادي الأهلي للمرة التاسعة بهدفه، لصالح قوافل إغاثة غزة.. رغم اعتزازه الكبير به ولكنه لم يتأخر لحظة في التنازل عنه لأجل أهلنا هناك.. شكرا من قلوبنا كلنا"