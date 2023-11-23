نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكم على نجم برشلونة بالحبس 9 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى النيابة العامة الإسبانية بالحكم على نجم برشلونة السابق وأسطورة الفريق بالحبس 9 سنوات بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي.

نجم منتخب المغرب بديلًا لجافي في برشلونة

واتهمت الفتاة الظهير البرازيلي داني الفيس بالتحرش الجنسي في ديسمبر الماضي في ملهى ليلي بمدينة برشلونة.

وطالب ممثلو الادعاء في إسبانيا اعتقاله مع دفع تعويض 163 الف دولار للضحية حسب نسخة من لائحة الاتهام التي أطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأعلنت محكمة برشلونة أن اقوال الضحية والشهود كانت كافية لإرسال داني الفيش في الحبس الاحتياطي ب

دون دفع كفالة.

وبات داني الفيش دون فريق حتى الآن بعد فسخ نادي اونام الميكسيكي التعاقد معه نتيجة التهمة الموجهة إليه.

