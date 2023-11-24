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أحمد جودة - القاهرة - انتشرت تقارير صحفية بإسبانيا مساء اليوم الخميس، ان نجم منتخب المغرب محمد مخلص سوف يحل بديلًا لجافي في برشلونة بعد إصابة الاخير بقطع في الرباط الصليبي.

نجم منتخب المغرب بديلًا لجافي في برشلونة

وتعرض جافي لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة اسبانيا وجورجيا في الجولة العاشرة من تصفيات تصفيات أمم أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، ان تشافي استعان بعدد من اللاعبين الشباب بالفريق الرديف من ضمنهم محمد مخلص نجم منتخب المغرب.

واضافت أن مدرب الفريق اختبر بعض اللاعبين من أجل تعويض غياب جافي، وان محمد مخلص قد يكون الأقرب بهذه المهمة بالإضافة إلى أليكس جاريدو وكاسادو واوناي وميكاييل وانخيل الاركون.

وانضم محمد مخلص صاحب ال23 عام إلى رديف برشلونة في يناير الماضي قادمًا من أندورا الاسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك اللاعب في 32 مباراة مع رديف برشلونة سجل خلالهما هدفًا وصنع 7 آخرين.

ويستعد البارسا لمواجهة رايو فاييكانو بعد غد السبت في إطار منافسات الجولة ال14 من مسابقة الدوري الاسباني الممتاز.