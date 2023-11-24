نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدخل في سباق التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد.. مفاجأة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



دخلت إدارة النادي الأهلي، في صراع مدوي مع كبار أندية أوروبا من أجل حسم التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كاسيميرو على أعتاب الرحيل عن مانشستر يونايتد

وبات النجم البرازيلي الدولي كاسيميرو، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على أعتاب الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يقترب من حسم صفقة كاسيميرو

وكشف الإعلامي الرياضي التركي أكرم كونور في تصريحات له عبر منصة “إكس”: “اللاعب البرازيلي كاسيميرو على أعتاب الانتقال إلى نادي الاتفاق السعودي. في صيف عام 2024 المقبل، وقد ينضم لنادي الاتفاق في حال حصل نادي مانشستر يونايتد على مبلغ من 35 إلى 40 مليون يورو”.

كما أفادت تقارير صحفية سعودية، أن نادي أهلي جدة السعودي، دخل في صراع مع الاتفاق لحسم صفقة كاسيميرو في صيف عام 2024 المقبل، والذي يدرس الدخول في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم اللاعب بشكل رسمي.