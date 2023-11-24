نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام لاعبي الأهلي الدوليين في مران الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم لاعبو الأهلي الدوليون في المران الجماعي، في المران الجماعي للفريق الأحمر، والذي أقيم مساء اليوم الخميس على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

انتظام لاعبي الأهلي الدوليين في مران الفريق

وشهد مران الأهلي مشاركة اللاعبون الدوليون بعد انتهاء مهمتهم مع منتخباتهم الوطنية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في مران اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس، واستأنف الفريق مرانه اليوم، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.

ويستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني بعد غدٍ السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.