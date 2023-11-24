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أحمد جودة - القاهرة - شارك طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

انتظام طاهر محمد طاهر في مران الأهلي

وتعافى طاهر محمد طاهر من الإصابة في العضلة الضامة والتي منعته من خوض التدريبات خلال الفترة الماضية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في مران اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس، واستأنف الفريق مرانه اليوم، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.