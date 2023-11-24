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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، عن تطورات ملف مدير المنتخب الأول لكرة القدم، بعد اقتراب رحيل محمد غرابة خلال الفترة المقدمة.

إبراهيم سعيد: علام والدرندلي يتزعمان فكرة تعيين عبد الحفيظ مديرًا للمنتخب الأول

وقال إبراهيم سعيد من خلال تصريحات عبر برنامجه "90+” المُذاع عبر قناة "النهار": "الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام والدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، يدرسا توجيه الشكر لمحمد غرابة مدير المنتخب الحالي".

وأوضح: "علام والدرندلي يتزعمان فكرة رحيل غرابة خلال الفترة المقبلة، بسبب بعض الأخطاء الإدارية له، والتصريحات الغير موفقة منه عن استبعاد إمام والشحات وطارق".

وشدد: "رغبة علام والدرندلي الأولى هي تولي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي في منتخب مصر بدلًا من غرابة بعد أزماته الأخيرة مع المنتخب وكثرة المشاكل".

ويسعتد منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويدخل منتخب مصر معسكرًا تدريبيًا يوم الثالث من شهر يناير المقبل، وهو الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأقريقية 2024.

