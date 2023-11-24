نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يمنح فرصة لنجم الفريق في مباريات الأهلي القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي منح الفرصة لنجم الفريق محمد الضاوي كريستو في المباريات القادمة في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ويأتي هذا القرار بناء على طلب مارسيل كولر بسبب عدم مشاركته في المباريات الماضية للنادي الأهلي قبل التوقف الدولي.



يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الأهلي وميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميديما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد السلام.