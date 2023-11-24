نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. أسباب فشل مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح وشوبير يكشف سر رفض كولر لنجم الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023.

حمزة الجمل يكشف السبب وراء شكواه ضد الإسماعيلي

أكد حمزة الجمل المدير الفني لنادي النجف العراقي، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الإسماعيلي من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وتابع الجمل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "يؤلمني أن أتقدم بشكوى ضد بيتي، ولكن هناك عوامل جعلتني اتخذ هذا القرار".

وتابع حمزة الجمل: "توليت الإسماعيلي مرتين، المرحلة الأولى أنقذنا الفريق من الهبوط وتم إقالتنا ولم نحصل على أي شئ سواء معنويًا أو ماديًا ولم نتقدم بأي شكاوي".

وأضاف: "في المرحلة الثانية تنازلت عن جزء كبير

من مستحقاتي بعد إصرار المسؤولين على تواجدي والحصول على نفس راتبي السابق، ولم أرفض ونجحنا أيضًا في البقاء بالدوري، وخرجنا بنفس المرحلة الأولى دون أي تقدير معنويًا أو ماديًا أو كلمة شكر".

وقال حمزة الجمل: "حصلنا على وعود كثيرة ولكن دون أي تحرك وخاطبت النادي أكثر من مرة، ثم لم نحصل على أي ردود على تواصلنا، والمدرب المساعد تواصل مع المدير المالي والأخير رد عليه أنه تم إلغاء القرارات السابقة ولن يكون هناك أي مستحقات وطالبه بالشكوى".

واختتم: "فوجئنا بالرد وتحدثت مع نصر أبو الحسن ولكن لم أحصل على رد مفيد، ولا أجد أي مبرر لهذا التعامل معنا رغم كل ما قدمته، والوضع مؤلم لنا للغاية".

شوبير ينفي تفاوض بين الأهلي والمصري

وتحدث شوبير عبر برنامجه الصباحي بإذاعة "أون سبورت إف إم": "لا تفاوض بين الأهلي والمصري أو الأهلي ومروان حمدي لضم اللاعب".

وتابع "مروان حمدي مش في رأس النادي الأهلي للتعاقد معه وبعيد عن حسابات كولر".

وكان المارد الأحمر قد ضم الفرنسي أنتوني موديست خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لدعم خط الهجوم.

الأهلي في الوقت الحالي يستعد لمواجهة فريق ميدياما الغاني يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مهيب عبد الهادي يكشف عن موقف المكافآت المالية لنادي الزمالك في الفترة القادمة

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن موقف المكافآت المالية من جانب مجلس الإدارة تجاه للاعبي نادي الزمالك.

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج"اللعيب" على قناة" أم بي سي مصر":"المكافآت المالية لاعبي نادي الزمالك سيتم منحها من جانب مجلس الإدارة عقب الفوز في كل مباراة".

ويحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في الصعود إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.



أسباب فشل مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح

في تصريحات عبر قناة mbc، أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة يفجر مفاجأة كبرى بشأن المفاوضات مع محمد صلاح نجم ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

"في نهاية المفاوضات قيل لنا الميزانية لا تسمح بضم محمد صلاح، و"طلبنا ضم دي بروين وجوندوجان وماركينيوس وسيرجيو راموس".