موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره فريق ليفربول غدا السبت في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عصر يوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.