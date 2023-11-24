نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الجمعة الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهة قوية أمام نظيره فريق الأخدود، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

موعد مباراة النصر ضد الأخدود في دوري روشن السعودي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة النصر مع نظيره فريق الأخدود، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فريق الأخدود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم؛ داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة النصر ضد الأخدود عبر قناة ssc sports hd 1.