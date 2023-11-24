انت الأن تتابع خبر سيناريو استفزاز فتوح للزمالك بصورته مع إمام عاشور.. وكشف رد فعل مجلس لبيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لـ أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، بصحبة لاعبي النادي الأهلي، للمشاركة في افتتاح ملعب حسين الشحات، جناح الفريق الأحمر في منطقة السلام، وكانت ضمن تلك الصور صورة للثنائي إمام عاشور، وصلاح محسن، وهما يهمسان في إذن فتوح، وسط موجة من الغضب لجماهير نادي الزمالك، رافضه ظهور اللاعب مع نجوم الأهلي لاسيما أنه ما زال لاعبًا في صفوف القلعة البيضاء.

سيناريو أحمد فتوح ضد الزمالك

وعلم موقع مولانا، بأن الصورة متفق عليها من قبل الثلاثي، في ظل علم فتوح بأن الصورة سوف يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمر الذي سيزيد من مساعي اللاعب في (كيد الزمالك) بعد قرارات مجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب، بإيقاف اللاعب لمدة شهر وخصم 25% من قيمة عقده عن الموسم الحالي مع الزمالك، وعرضه للبيع.

رد فعل إدارة الزمالك على استفزاز فتوح

فيما قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرار عدم فرض عقوبة مالية على فتوح خاصة وأنه لا يوجد أي شيء في اللائحة ينطبق على تلك الواقعة ولكن إدارة الزمالك غاضبة بشدة من تصرف اللاعب وتعتبره نوع من أنواع الاستفزاز لهم لكنهم لن يردوا على تلك الواقعة.

مخطط فتوح للانتقال إلى الأهلي

ويخطط أحمد فتوح، إلى الانتقال لصفوف النادي الأهلي، مع مطلع الموسم الجديد بعد انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث سيقوم اللاعب بالتوقيع إلى الأهلي في يناير وقبل ستة أشهر من انتهاء تعاقده مع ناديه وفقًا للوائح الاتحاد الدولي « فيفا»

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

إمام عاشور