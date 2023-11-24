نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الأخدود في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق الأخدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الأخدود في دوري روشن السعودي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة النصر مع نظيره فريق الأخدود، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فريق الأخدود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الأخدود

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكسيس تيليس- إيمريك لابورت- عبد الله الخيبري- عبد الله العمري.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- سيكو فوفانا- أوتافيو.

خط الهجوم: عبد الله غريب- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم؛ داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة النصر ضد الأخدود عبر قناة ssc sports hd 1.