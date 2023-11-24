حمادة صدقي: منتخب مصر يمتلك لاعبيين مميزين في كل الخطوط

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أحمد جودة - القاهرة -

قال حمادة صدقي نجم الأهلي السابق أن منتخب مصر يمتلك لاعبيين مميزين في كل الخطوط وستساعد منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

حمادة صدقي: منتخب الأولمبي هو نواة للمنتخب الأول في الفترة القادمة

وأكمل: "الاعمار السنية لبعض لاعبي منتخب مصر من أهم المشاكل التي ستواجه منتخب مصر في حالة تأهله إلي كأس العالم".

وتابع: "هناك لاعبيين من المنتخب الأولمبي سيتواجدن مع المنتخب الأول في كأس العالم 2026 بسبب الأعمار السنية لبعض لاعبي المنتخب الأول".

وأضاف: "منتخب مصر حقق فوز مهم في المباراتين الماضيين أمام جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم".

واختتم: "ليس هناك مشاكل في منتخب مصر في الفترة الحالية والمنتخب قادر على التأهل إلى كأس العالم القادمة".

وحقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

