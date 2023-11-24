نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. هروب لاعبة كرة الطائرة من الأبيض.. وبشرى سارة للجماهير.. و8 لاعبين مفقود خدماتهم أمام أبو سليم الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا ملخص أخبار الزمالك اليوم والتي جاءت كالتالي:

الزمالك ينهي أزمة المستحقات المتأخرة للاعبيه

قام مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بسداد جميع المستحقات المتأخرة للاعبين من الموسم الماضي.

الزمالك يخسر خدمات 8 لاعبين قبل مباراة أبو سليم الليبي

يفقد نادي الزمالك خدمات 8 لاعبين بصفوفه أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل.

ويغيب عن الزمالك كل من محمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وعبدالله جمعة ومصطفى شلبي وحسام عبدالمجيد للإصابة، فيما يفقد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري الذين تلقوا العقاب من مجلس إدارة النادي.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية

يستضيف الزمالك نظيرهفريق أبو سليم الليبي فى تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل، فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

يقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تتضمن كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".



القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية

يمكن متابعة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط.

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي

تُذاع مواجهة الزمالك ضد أبو سليم الليبي عبر قناة “أون تايم سبورت” الأرضي في ظل امتلاكها الحقوق التي تتعلق بإذاعة الأندية المصرية في البطولات القارية داخل مصر.



هروب لاعبة طائرة الزمالك

قامت مايا ممدوح لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بالهروب لنادي الهلال السعودي.

ويذكر أن مايا ممدوح انتقلت من الأهلي إلى الزمالك مطلع الموسم الماضي.



تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا لمباراة أبو سليم الليبي



خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية، في بداية مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تدريبات هامة لحراس المرمى قبل المباراة المرتقبة



خاض محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف محمد عبد المنصف مدرب الحراس.

