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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن موقف المكافآت المالية من جانب مجلس الإدارة تجاه للاعبي نادي الزمالك.

مهيب عبد الهادي يكشف عن موقف المكافآت المالية لنادي الزمالك في الفترة القادمة

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب" على قناة" أم بي سي مصر":"المكافآت المالية لاعبي نادي الزمالك سيتم منحها من جانب مجلس الإدارة عقب الفوز في كل مباراة".

ويحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في الصعود إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد برج العرب.