نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير العربية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية، عن جدول ترتيب دوري روشن السعودي حتى الآن قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، جدول ترتيب فرق دوري روشن السعودي قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر البطولة.

ويواصل فريق الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 35 نقطة، ويليه فريق النصر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، ويليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين



1- الهلال 35 نقطة

2- النصر 31

3- الأهلي 26 نقطة

4- التعاون 25 نقطة

5- الاتحاد 24 نقطة

6- الفتح 24 نقطة

7- الاتفاق 21 نقطة

8- الفيحاء 16 نقطة

9- الوحدة 16 نقطة

10- ضمك 15 نقطة

11- الشباب 15 نقطة

12- الخليج 13 نقطة

13- أبها 13 نقطة

14- الرياض 12 نقطة

15- الطائي 11 نقطة

16- الأخدود 10 نقاط.

17- الرائد 9 نقاط

18- الحزم 7 نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين

جدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية،هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.