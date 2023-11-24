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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الأهلي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده المدرب السويسري مارسيل كولر مع لاعبيه خلال التدريب الأخير استعدادًا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

كولر يظهر العين الحمراء للاعبي الاهلي قبل مواجهة ميدياما

أكد المصدر أهمية بداية قوية في مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا، مشددًا على رفض أي نتيجة سلبية والحاجة إلى أداء متميز.

وأوضح المصدر أن كولر أشار إلى أنه يتعين على الفريق الظهور بمستوى جيد بعد فترة التوقف، خاصة بعد فقدان اللقبين في بداية الموسم.

وأكد المدرب السويسري أن الأفضل في التدريبات سيحظى بالمشاركة، مع التأكيد على ضرورة التركيز على الهدف الجماعي لتحقيق الانتصار.

وختم كولر الاجتماع بدعوة اللاعبين لإسعاد الجماهير واستعادة ثقتهم، مشددًا على أهمية تحقيق الانتصارات في المباريات المختلفة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.