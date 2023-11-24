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أحمد جودة - القاهرة - أصبح مستقبل المدافع الفرنسي رافائيل فاران محل غموض نتيجة لتراجع مشاركته في صفوف مانشستر يونايتد خلال الفترة الأخيرة. وترددت أخبار عن احتمال انتقاله إلى بايرن ميونخ، الذي يسعى لتعزيز خط دفاعه منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يونايتد يحدد شرطه للتخلي عن فاران وسط اهتمام بايرن ميونخ

كشف الصحفي فلوريان بليتينبيرج من شبكة "سكاي ألمانيا" عن فتح أبواب مانشستر يونايتد لرحيل فاران خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. أشار إلى أن إدارة النادي والمدرب إيريك تين هاج يدركون عدم سعادة اللاعب بوضعه الحالي في ملعب أولد ترافورد.

بناءً على ذلك، قد يحصل فاران على الضوء الأخضر للانضمام إلى نادٍ آخر في يناير، حيث يفضل مانشستر يونايتد بيعه مقابل مبلغ يتراوح بين 20 و30 مليون يورو. وإذا لم يتم تقديم عرض يلبي هذه المتطلبات المالية، فإن النادي لن ينظر إلى فكرة إعارة اللاعب.

من جهة أخرى، يظل بايرن ميونخ مهتمًا بمستقبل فاران، ولكن حتى الآن لم يتخذ أي إجراء رسمي في هذا الاتجاه.