نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. كولر يظهر العين الحمرا للاعبي الاهلي وبديل مغربي لجافي في برشونة وصلاح على موعد مع التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

كولر يظهر العين الحمراء للاعبي الاهلي قبل مواجهة ميدياما

كشف مصدر داخل نادي الأهلي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده المدرب السويسري مارسيل كولر مع لاعبيه خلال التدريب الأخير استعدادًا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

أكد المصدر أهمية بداية قوية في مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا، مشددًا على رفض أي نتيجة سلبية والحاجة إلى أداء متميز.

وأوضح المصدر أن كولر أشار إلى أنه يتعين على الفريق الظهور بمستوى جيد بعد فترة التوقف، خاصة بعد فقدان اللقبين في بداية الموسم.

وأكد المدرب السويسري أن الأفضل في التدريبات سيحظى بالمشاركة، مع التأكيد على ضرورة التركيز على الهدف الجماعي لتحقيق الانتصار.

وختم كولر الاجتماع بدعوة اللاعبين لإسعاد الجماهير واستعادة ثقتهم، مشددًا على أهمية تحقيق الانتصارات في المباريات المختلفة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

نجم منتخب المغرب بديلًا لجافي في برشلونة

انتشرت تقارير صحفية بإسبانيا مساء اليوم الخميس، ان نجم منتخب المغرب محمد مخلص سوف يحل بديلًا لجافي في برشلونة بعد إصابة الاخير بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض جافي لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة اسبانيا وجورجيا في الجولة العاشرة من تصفيات تصفيات أمم أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، ان تشافي استعان بعدد من اللاعبين الشباب بالفريق الرديف من ضمنهم محمد مخلص نجم منتخب المغرب.

واضافت أن مدرب الفريق اختبر بعض اللاعبين من أجل تعويض غياب جافي، وان محمد مخلص قد يكون الأقرب بهذه المهمة بالإضافة إلى أليكس جاريدو وكاسادو واوناي وميكاييل وانخيل الاركون.

وانضم محمد مخلص صاحب ال23 عام إلى رديف برشلونة في يناير الماضي قادمًا من أندورا الاسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك اللاعب في 32 مباراة مع رديف برشلونة سجل خلالهما هدفًا وصنع 7 آخرين.

ويستعد البارسا لمواجهة رايو فاييكانو بعد غد السبت في إطار منافسات الجولة ال14 من مسابقة الدوري الاسباني الممتاز.

محمد صلاح على أعتاب الدخول للتاريخ مع ليفربول.. رقم قياسي جديد ينتظر الفرعون

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق مانشستر سيتي، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ليفربول، مع نظيره فريق مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الاتحاد معقل النادي السماوي.

حيث من المنتظر أن يدخل الفرعون المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، التاريخ من أوسع أبوابه، في حال تسجيله هدف واحد فقط أمام مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يدخل صلاح، ضمن قائمة اللاعبين الذين سجلوا 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك فإن النجم المصري محمد صلاح سيكون خامس أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل 150 هدفًا مع ليفربول، متخطيا أندرو كول ومايكل أوين مهاجمي الريدز السابق.

1- آلان شيرر - 212 مباراة

2- سيرجيو أجويرو - 217 مباراة

3- هاري كين - 218 مباراة

4- تييري هنري - 220 مباراة

5-محمد صلاح - 243 مباراة

6- أندرو كول - 286 مباراة

7- مايكل أوين - 323 مباراة

8- واين روني - 330 مباراة

9- روبي فاولر - 333 مباراة

10- جيرمين ديفو - 443 مباراة.

