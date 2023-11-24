نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي حتى الآن ومركز رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق ومتابعي دوري روشن السعودي في العالم العربي وجميع أنحاء العالم، عن جدول ترتيب هدافي البطولة قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر، والتي ستنطلق مساء اليوم الجمعة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي حتى الآن ومركز رونالدو.

ويرغب عشاق ومشجعي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في معرفة عدد أهداف "الدون" بالإضافة إلى مركزه في ترتيب الهدافين.

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل بداية الجولة الرابعة عشر

ويأتي كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 13 هدف، ويتواجد أليكساندر ميتروفيتش في المركز الثاني برصيد 10 أهداف، فيما يتواجد الثنائي كريم بنزيما وأندرسون تاليسكا في المركز الثالث لامتلاك كل منهما 8 أهداف.

كريستيانو رونالدو، النصر: 13 هدف.

أليكساندر ميتروفيتش، الهلال: 10 أهداف.

كريم بنزيما، الاتحاد: 8 أهداف.

أندرسون تاليسكا، النصر: 8 أهداف.

موسى ديمبلي، الاتفاق: 7 أهداف.

مراد باتنا، الفتح: 7 أهداف.

سالم الدوسري، الهلال: 7 أهداف.

جورج نكودو، ضمك: 6 أهداف.

مالكوم، الهلال: 6 أهداف.

ساديو ماني، النصر: 6 أهداف.

كريستيان تيو، الفتح: 6 أهداف.

بيرنارد مينساه، الطائي: 6 أهداف.

فراس البريكان، الأهلي: 6 أهداف.

فاشون ساكالا، الفيحاء: 6 أهداف.