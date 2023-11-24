نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري ابطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق مازيمبي الكونغولي، مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الأزرق السماوي ضد نظيره مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات دوري الأبطال.

موعد مباراة بيراميدز ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمواجهة نظيره فريق مازيمبي الكونغولي، مساء اليوم الجمعة، الموافق 24 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

وتنقل أحداث مباراة بيراميدز ضد مازيمبي الكونغولي، على الهواء مباشرة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، حيث تعد هى الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة.