نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وذلك قبل انطلاق مباريات يوم السبت المقبل والموافق 25 من شهر نوفمبر الحالي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات السبت

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم برصيد 28 نقطة.

بينما يأتي فريق ليفربول في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، ويأتي آرسنال في المركز الثالث بنفس رصيد الريدز من النقاط.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات يوم السبت المقبل:-

1- مانشستر سيتي 28 نقطة

2- ليفربول 27 نقطة

3- آرسنال 27 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

8- برايتون 19 نقطة

9- وست هام يونايتد 17 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نوتينجهام فورست 13 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- بورنموث 9 نقاط

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط